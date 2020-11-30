中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，越南股市再度強漲，上周在權值金融股領漲下，收盤強勢攻破千點大關，這是越股指數睽違一年再度重返千點以上。雖然外資今年以來仍然站在賣方，但越南股市結構，外資僅占2到3成，股市漲跌主要看內資臉色，而在內資力挺下，加上散戶持續湧入，交投熱絡造就越股今年以來的榮景。

依據越南計畫投資部統計資料，今年1至9月越南核准外商在越南投資之金額合計212億799萬美元(其中包括新投資案共1947件，金額共計103億6037萬美元，增(減)資次數798次，金額約計51億1610萬美元，合資、股份購買之次數5172次，金額約計57億3152萬美元 ，較2019年同期衰退18.94%。

張晨瑋表示，越南股市精彩表現，也得歸功於出色的經濟基本面。截至今年前三季，越南前60大企業的財報大致與去年打平，幾乎沒承受太多疫情苦果，放眼全球新興市場，實屬難得；即使基期不低，預估明年企業財報仍具二成成長空間。股市長線看好，建議投資者不妨定期定額方式入場，完整掌握越南中長期經濟發展潛力。

(時報資訊)