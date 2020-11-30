政府開放萊豬進口，國民黨台北市議員羅智強點名民進黨立委吳思瑤，指他是台北市挺萊豬的第一名立委，並嗆要罷免，且有95%網友支持。羅智強今（30）日宣布，罷免吳思瑤網路總部成立，目標募集6萬8860個讚。
羅智強日前進行臉書即時投票，「多數台北市民反對萊豬進口，民進黨立委吳思瑤卻一力護航，你贊成罷免吳思瑤，罷瑤儆綠嗎？」結果顯示，有高達95%、超過5500位網友支持。
根據選罷法，罷免台北市士林北投區立法委員吳思瑤，需要6萬8860張票。羅智強表示，這不是一個容易的門檻，所以要先成立「網路總部」－「反萊豬，我＋1」粉專，先集氣6萬8860讚，邀請大家用「讚」下架吳思瑤。
羅智強也向吳思瑤發出最後通牒，如果她敢在國會投下挺萊豬的同意票，這6萬8860個讚，將會化為6萬8860張票，讓她成為第一個因為挺萊豬下台的台北市立法委員。
網友紛喊支持，「+1一定要罷免」「台北市民加油，要罷了她民進黨才會有所警惕」「吳思瑤正好是我的北投選區，一定全家人一起罷免她」「罷光所有贊成萊豬進口的立委！」，非選區的網友也力挺，「我精神上支持」。
(中時新聞網)
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