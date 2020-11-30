台北市大同區明倫社會住宅26日開放招租，其中44坪3房討論度最高，但租金卻要4萬500元，不少民眾質疑租金太高，對此，廣告小妹表示「嫌貴的朋友們我建議多看591租屋網。」

廣告小妹日前於臉書發文指出，明倫社會住宅明明是一房戶型佔多數，含公設比14、16、20坪，如果不符合租金補貼資格的話，租金分別是1萬2900、1萬4700、1萬8400元，以同區類似物件來說，就算沒有補貼，也是個很漂亮的價錢。

她直言「嫌貴的朋友們我建議多看591租屋網，上面一堆鬼屋，明倫的廁所有免治馬桶欸，同價位的房子我看你在那一帶是能找到什麼樣子的，廁所不噁心就不錯了。」

她更舉出過去例子表示，曾被朋友拉進一個台北租屋社團，本來想要退社，但卻被裡面有趣的內容給吸引，她透露裡頭不少奇葩的房型，一堆房源超有問題，稍微像樣一點的，立即被訂走。她更認為不會有房東用低價格，把鄰近捷運站、新大樓、地點好又公設美的住宅出租，直言要嫌貴的人「去睡覺吧！夢裡什麼都有。」

廣告小妹接著話鋒一轉，表示對台北版社會宅仍有意見，「若是家人在台北有房，則不可申請」，她認為這規定極為詭異。

(中時新聞網)