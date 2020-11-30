前彰化縣長卓伯源（左二）去年全力為立委候選人柯呈枋（右二）輔選，不滿對手陣營、彰化市長林世賢拿他縣長任內的事情，公開說他「貪汙最嚴重」，憤而提告。（資料照）

助選站台發言挨告！彰化市長林世賢去年底為競選立委的陳秀寶站台，發言時公開指「彰化縣做縣長貪汙最嚴重的就是卓伯源」，全程通過網路直播放送，深感名譽受損的卓伯源提告並附帶損害賠償；彰化地院近日依《刑法》誹謗罪，判處林2個月徒刑，可易科罰金、仍可上訴。

對於發言內容遭前彰化縣長卓伯源提告吃上官司，彰化市長林世賢語帶無奈表示，很多事情報章雜誌都有報導，可受公評；將等收到判決書後，再與律師討論是否上訴。

去年11月29日晚間，民進黨籍彰化市長林世賢出席在彰化鹿港舉辦的蔡英文、陳秀寶聯合競選總部成立大會，為同黨籍的立委候選人陳秀寶站台，受邀上台致詞時，在舞台上以台語對著全場群眾，公開指謫「我跟大家報告，彰化縣做縣長貪汙最嚴重的就是卓伯源」、「我們不要忘記，我們歷代縣長貪汙最嚴重的就是卓伯源」。

根據判決書，卓伯源在2005年至2014年擔任職彰化縣長，而林對於當天發表言論內容坦承不諱，但否認有何加重誹謗犯行，辯稱因卓任縣長期間，發生貪瀆弊案經司法機關調查、搜索；其胞弟更因貪瀆案遭判刑定讞，眾所周知，強調發言是自勉，評論可受公評，並無真實惡意。

提告的卓伯源則提出過去告賴岸璋、賴清美等兩名民進黨縣議員誹謗勝訴，和多家報章雜誌刊登澄清或道歉啟事等，藉此證明說他是歷代彰化縣長貪汙最嚴重的，此說法與事實不符。

法官審理後，認定林世賢已犯《刑法》誹謗罪，作如上處刑；而卓伯源提告附帶的民事損害求償部分，仍由彰化地院民事庭審理中。

(中時 )