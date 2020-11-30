真子與未婚夫小室圭

日本天皇德仁的弟弟秋篠宮文仁親王今天過55歲生日，終於公開同意29歲大女兒真子和同年男友「海王子」小室圭拖了多年的婚事。

據「日經亞洲」（Nikkei Asia）11月30日報導，文仁親王在生日前的記者會中說，要是他們真的想結婚，那身為她的父親就該尊重。不過，他也表示，他們在營造讓許多人祝福的狀況上，仍舊做得不夠。

真子2017年宣布，要和國際基督教大學同學小室圭訂婚，可是傳出男方母親和前未婚夫有財務糾紛後，兩人直到2018年2月才訂婚。而當時真子說，這是由於準備時間不夠所致，但文仁夫婦對女兒的選擇顯然有所保留。

由於媒體大幅報導小室圭母親的財務問題，鬧得滿城風雨。文仁親王2018年11月在記者會上說，要是他們想結婚，就該對引發關注的問題有適當回應。

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而真子13日透過宮內廳，發表書面說，結婚是守護自己的心，繼續生活下去的必要選擇。她並強調，「對我們來說，不論是幸福時，或是不幸時，彼此都是能相互依偎，無法替代的存在。」文仁親王說，按照日本《憲法》第24條規定，婚姻完全以兩性同意為基礎，要是兩人真心那麼想，那身為父母也應該尊重。

小室圭在法律事務所工作，由於很上鏡頭，曾贏得旅遊推廣大賽，因而獲得「海王子」(Prince of the Sea)稱號。真子宣布訂婚時，曾親口說，她「真的很快樂」。

(中時新聞網)