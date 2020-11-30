為了讓台北市成為綠色健康的自然城市，市府產業發展局將於12月3日上午11點，在大安森林公園舉辦「2020台北市綠屋頂主題示範區及資材展售點推廣記者會」，現場將設置三種不同主題的綠屋頂展示區，如薄層型、庭園型、盆缽型等，更邀請五位綠屋頂專家於現場提供諮詢服務，並結合鄰近的建國假日花市展售各式各樣的資材，讓市民朋友看的到、買的到，當天還有免費盆栽贈送，邀請民眾一同體驗綠色健康生活。

產業局指出，面對氣候變遷對臺灣的衝擊加劇，都市開發、機汽車排放廢氣，加上不透水鋪面增加使得都市熱島效應越來越嚴重，都市土地取得不易，建置綠屋頂已成為國內外都市綠化之趨勢，配合田園城市政策，將田園搬上屋頂不僅能享受另類屋頂農夫樂趣，在溫室效應日趨嚴重的情況下更能替城市降溫，建立都市中的生態跳島，可謂一舉數得。

產業局透露，自市長柯文哲提出田園城市政策後，為將田園從平地拓展到屋頂，增加台北的都市綠化面積，北市產業局也積極推動綠屋頂推廣及技術輔導計畫，每週在建國花市舉辦不同主題的綠屋頂展示及販售，花博公園也結合智慧農場與綠屋頂，設立植栽體驗區供民眾認養參與綠屋頂的建設，於內湖假日花市也設立綠屋頂資材展示區結合銷售點，現在更增加大安森林公園主題示範區，提供民眾另一個參觀綠屋頂的好去處。

產業局期望，未來每位市民都能直接在住家屋頂種植蔬菜，運用小小的空間以及簡單、環保的設備，吃到無汙染的食材，讓更多孩童學習種植蔬菜，了解日常吃的食材從何而來，珍惜食物，將台北市打造成為更美好的宜居城市。

(中時 )