惡意逼車頻傳，交通部長林佳龍10月曾表示，惡意逼車是「全民公敵」，應該要嚴懲，會要求相關單位研議提高罰則。交通部政務次長王國材今日表示，正研議提案修法加重惡意逼車處罰，包括提高罰鍰上限、延長吊扣汽車牌照期間，另新增致人受傷或死亡，依法應負刑事責任者，可加重其刑到二分之一。

根據交通部統計，光是2017年至2019年間，惡意逼車就高達807件。立法院交通委員會10月間審查預算時，多名立委提案要求交通部修法加重惡意逼車罰則，林佳龍當時表態「支持」。

交通部政務次長王國材今日出席路老師頒獎典禮，他在致詞時提及，「我常常在路上看到逼車」，想說要把「逼車」行為用重刑遏止，但很難取締。

王國材會後指出，交通部正研議提案修法加重惡意逼車的罰則，修法方向，包括：提高罰鍰上限、延長吊扣汽車牌照期間，另新增因而致人受傷或死亡，依法應負刑事責任者，可加重其刑至二分之一。交通部已於11月13日邀集相關單位研商討論獲有初步共識，將續依法制作業程序辦理修法事宜。

交通部路政司表示，依據現行《道路交通管理處罰條例》第43條規定，惡意逼車行為處6000以上2萬4000元以下罰鍰，並吊扣汽車牌照3個月，罰則僅次於酒駕及闖平交道。

(中時 )