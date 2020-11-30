台灣港務公司近年來持續配合政府政策，規劃四大離岸風電主軸:「風機預組裝基地」、「國產化專區」、「港勤運維」、「人才培訓」，以打造離岸風電產業發展，帶動國內風電產業在地化及產業生根。

其中台中港經行政院核定為風電作業母港，並配合推動離岸風電產業政策，以台中港作為離岸風電產業園區及作業基地，相關碼頭改建工程案自106年起歷經4年，已陸續於109年10月完工，在風機預組裝基地方面，提供#2、#5A、#5B、#36、#106等重件碼頭及相關土地。

港務公司指出，台中港的風電碼頭使用規劃以#2碼頭作為離岸風電產業船席調度碼頭，#36碼頭全區採20ton/m2及40ton/m2兩種設計，可提供6,500TUE貨櫃船及重件船停靠及裝卸使用，#5A、#5B設計為高荷載（50ton/m2）重件碼頭，提供風電施工船停靠及裝卸風電組件、基礎使用；另將台中港「工業專業區Ⅱ」區域規劃為離岸風電產業專區，於南碼頭區西側既有105號碼頭北側興建#106碼頭（設計承載力（40ton/m2）離岸風電專用深水碼頭），作為台中港離岸風力發電產業園區專用之離岸風電零組件之進出口裝卸/運輸、施工主要碼頭，#106碼頭後線並可兼具調節散雜性貨物裝卸使用靠泊需求碼頭。

台灣港務公司不僅就「離岸風電產業鏈發展基地」及「運維船舶/工作船基地」等硬體設施進行新（整）建工程，並且結合轉投資之台灣風能訓練公司，培育相關風電作業人才，期待藉由一條龍服務，帶動離岸風電供應鏈產業聚落，促使台中港成為國際性綠色能源之指標性產業據點。

(工商 )