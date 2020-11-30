Jolin與小S親吻橋段登上微博熱搜。（凌時差提供）

蔡依林（Jolin）的「Ugly Beauty演唱會」高雄站6場29日完美落幕，由於世界各地疫情持繼肆虐，Jolin對於下次何時何地開唱全然未知，Jolin慶功宴上表示：「當然會有點捨不得，但我在台上靜靜地享受得滿多的，我想我應該不會有任何遺憾。」認為完成6場巡演「很暢快」，至於明年會否安排返場台北？Jolin苦笑表示「唱不完欸」，未置可否但預告明年會有新歌，「有在籌備，我希望我能產得出來」。

演唱會終場邀來小S擔任壓軸嘉賓，兩人在台上嘴對嘴親吻這段演出嗨翻全場歌迷，演出結束不到一小時立刻登上微博熱搜；Jolin表示演出前兩人溝通表演細節，包括親嘴橋段「她有先問我」，透露小S擔心站在她旁邊會顯得太大隻，「但我覺得她身材非常苗條，她多慮了」，只是沒想到小S在台上不斷向她索吻，Jolin笑喊：「姐，我戴耳mic欸。」擔心小S誤親到麥克風。至於小S親到口紅花掉，Jolin坦言當下一直擔心怎麼幫她解決，笑說：「我會推薦她用NARS（演唱會贊助彩妝品牌）」。

(中時 )