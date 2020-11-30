景氣谷底彈升，傳動元件廠今天逆勢上漲，上銀(2049)近期指出，目前訂單增加，生產線陸續加班趕工，股價盤中一度上揚3.5％，直得(1597)、全球傳動(4540)跟進反彈，直得中午過後更急登漲停價位。

傳動元件廠第3季營運反彈，上銀第3季獲利9.26億元，年增138.1％，每股盈餘2.8元，單季獲利也是8季度以來最高，前10月營收已經接近去年同期水準，來到170.92億元，年減2.9％。

上銀指出，近期包括半導體、醫療及5G等設備供應商訂單明顯增加，生產線陸續加班趕工，11月營收持續成長，就有機會將前11月營收轉為正成長。度過明年第1季淡季，第2季可望重啟成長動能，對於明年景氣回升樂觀看待。

直得第3季醫療器材短急單持續湧現，稅後淨利0.47億元，年增11.5％，每股盈餘0.58元，前10月營收11.37億元，年增3％。由於大陸與美國地區營運逐漸好轉，來自半導體、5G需求明顯，大陸區營運已脫離谷底，歐美地區還要觀察疫情情況。樹谷新廠預計明年將開始營運，預計將會對業績有所貢獻。公司12月前將上櫃轉上市交易。

全球傳動今天漲幅也超過2％，公司第3季獲利0.42億元，較去年同期轉虧為盈，也是7個季度以來新高。10月營收來到今年最高，達2.86億元，年增近5成，主要9月部分營收因船班因素遞延到10月，前10月營收22.45億元，年增27.3％。

今年雖受疫情影響，不過，全球傳動成長率表現優於同業，展望明年，目前同業普遍對2021年景氣回升持正面看法，加上5G基地台需求，若疫苗對歐美經濟有所幫助，明年營運也趨向樂觀，法人預期2021年營收年增率1成。

(時報資訊)