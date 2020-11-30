秋冬防疫專案上路，北投區溫泉泡腳池將採人數管控。（北市產業局提供／吳康瑋台北傳真）

秋冬防疫專案上路，北投區溫泉泡腳池將採人數管控。（北市產業局提供／吳康瑋台北傳真）

考量秋冬時期除了新冠肺炎疫情外，也有多種呼吸道傳染病盛行，為避免造成群聚感染，北市產業局決定將「泉源公園溫泉泡腳池」暫停開放，另外，復興公園泡腳池及硫磺谷泡腳池，將採取人流管制措施，以確實保障遊客健康。

產業局指出，泡腳池開放時間為每周二至周日，上午8點起至下午6時，每小時1場次，每逢整點入場（共有9場次），體驗時間為40分鐘，第30分鐘提醒民眾預備離場，並進行消毒，並且園區內需全程配戴口罩，以保障民眾的健康安全。

產業局強調，民眾入場後，仍須保持安全間隔，在座位間隔一公尺的，依編號入座；人數方面，復興公園泡腳池每場次共計51人，硫=磺谷泡腳池每場次共計31人，由管理人員引導、確認座位位置。

產業局提醒民眾，硫磺谷溫泉泡腳池園區位於，北投區泉源路77號斜對面，陽明山國家公園硫磺谷遊憩區內，交通可自行開車至硫磺谷溫泉泡腳池附近停，也可以於北投捷運站搭乘小7、小9、小26公車於「彌陀寺站」下車，便可到達。

此外，復興公園溫泉泡腳池園區，則位在北投區中和街61號對面，交通則可以搭乘捷運至「新北投捷運站」出站、向左走250公尺，即可到達，而公車則可搭乘216區、218、218區、218直、223、266、602、小6、內科通勤16、南軟通勤北投線至「新北投站」、或搭乘129、230、小7、小9、小22、小26至「北投公園站」，即可抵達目的地。

(中時 )