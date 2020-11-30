新竹市光復高中室內設計科學生陳曉薇，拿下今年全國中等學校技藝競賽家事類室內設計職種優勝佳績，左為指導老師張清幀。（陳育賢攝）

新竹市光復高中室內設計科3年級學生陳曉薇，上了高中後愛上室內設計，常以自己的家作假想考題練習設計，此次參加全國中等學校技藝競賽家事類室內設計職種，榮獲全國第7名優勝佳績，也是桃竹苗區唯一獲得優勝的學生。

指導教師張清幀表示，今年全國中等學校技藝競賽家事類室內設計賽的考題，是替銀髮夫妻與兒子規畫的2代家庭公寓宅設計，題目設計爺爺喜歡作畫、奶奶喜愛烘焙，以及目前還單身的兒子則是熱愛健身的陽光男。

曉薇巧妙的將客廳、廚房等空間設計能符合屋主的興趣，搭配各種空間靈活運用，替他們家庭增添許多活潑氣氛，決選時該作品獲評審青睞，順利獲得全國優勝的佳績。

校長黃敦煌則指出，曉薇從小對空間規畫設計非常有興趣，小學時家裡重新裝修，在設計師的巧思之下，把家裡打造的美輪美奐，開啟了她對室內設計這一行業的憧憬，上了高中立即選擇光復室內設計就讀，希望未來能成為獨當一面的設計師，可以自己規畫專屬於家人的空間，把幸福與愛散播給更多人。

入學後從頭開始學起，曉薇一步一步跟著學校安排的課程規畫，習得室內設計相關知識與技巧，在選手培訓過程中除了學校的課程與訓練之外，甚至常犧牲假日休息時間來練習，最後考前兩周甚至幾乎沒時間可以陪家人用餐，遇瓶頸時也積極尋求突破方法，這股拚勁令人感動。

老師在訓練指導的過程中不辭辛勞，平時雖課務繁忙但仍在有限的時間裡積極的指導曉薇，另外針對歷年試題研究分析，搭配模擬試題的訓練，結合潮流趨勢變化，最後將訓練過程融入比賽模式，一路指導著曉薇苦練才能於全國競賽中脫穎而出。

(中時 )