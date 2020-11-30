大甲區縱貫線南下候車環境差，市議員李榮鴻會勘要求改善。（李榮鴻服務處提供／陳淑娥台中傳真）

台中市大甲溪北地區為農業鄉村區，公車主要集中於中山路2段，但通勤學子及長輩卻只能在鏽蝕鐵皮屋下候車，相當委屈，市議員李榮鴻30日會勘要求盡速改善。交通局表示，包括大甲車站、銅安厝、五里牌、日南等4站將進行新設及更新，力拚年底前完工，讓民眾有一個舒適的候車環境。

李榮鴻指出，大甲溪北地區為農業鄉村區，人口散居各處，公車主要集中於中山路2段，大甲區縱貫線旁部分候車亭多為里長及地方仕紳自行搭建鐵皮屋，但年久失修且部分已鏽蝕，恐危及民眾乘車安全。

李榮鴻表示，相較於都市民眾搭乘公車可於騎樓候車，該處候車環境相對較差，無遮風避雨之處，他於第三屆第三次定期會曾提案，要求市府儘速新設及更新改善舊有候車亭。

交通局公共運輸及捷運工程處指出，縱貫線南下候車環境確實需要改善，其中包含新設大甲車站候車亭，以及銅安厝、五里牌、日南等3站候車亭更新，預計年底前施行，以改善民眾候車環境。

李榮鴻議員服務處特助李文傑指出，該處為重要乘車地點，上下班候車民眾多，希望市府能夠盡量滿足地方需求，讓偏鄉地區基礎建設越來越好。為解相關進度召開此次會勘，孟春里里長黃湘蓉、龍泉里里長陳廷旺、銅安里里長林玉生均出席關切。

(中時 )