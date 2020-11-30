為行銷宜蘭縣的農漁產品，宜蘭縣政府與蘭陽農業發展基金會配合季節時令，歷時2年前進各鄉鎮市，將農漁民的心血與努力拍攝入鏡，今天（30日）發表「看見宜蘭」的優質農漁特產推介影片，縣府盼能透過影片吸引全國民眾造訪宜蘭。

發表的12部鄉鎮市影片，主要是主打農漁特產搭配1至2項副產品，如蘇澳鎮是鯖魚搭配各式漁產品，員山鄉是紅心芭樂搭配二湖鳳梨、養生豆奶，加上剪輯各鄉鎮市精華的「綜合版」，共計13部影片。

縣府農業處說，「看見宜蘭」也是2021年行銷農漁產品的主打影片，將會在國道客運上、官網等處播放。縣長林姿妙表示，宜蘭縣12鄉鎮市各有其特色，宜蘭是以農為主的縣，農漁民相當辛苦，在行銷上縣府全力相挺，推動農漁業發展。

農業處表示，除不可修改著作及須註明出處外，影片開放並歡迎所有商業與非商業使用，例如店家使用三星蔥做蔥油餅，店家可無償使用三星鄉農漁特產影片作為宣傳。

(中時 )