中職各隊今天是繳交60人保護名單，樂天桃猿釋出投手林國裕，他也在臉書粉絲團寫到，感謝Lamigo球團在2014年指名，「讓一個喜歡打棒球的男孩能實現他的夢想，站上職業棒球場。」

畢業於文化大學的林國裕，在2013年被Lamogo桃猿隊第6輪選中，以170萬簽約金、另有150萬激勵獎金加入桃猿。

林國裕2018年在一軍還有43場出賽紀錄，但在去年就未參與球隊春訓，之後赴醫院檢查時發現右肩關節唇受傷，動刀治療，也確定該年球季提前報銷。

今年6月中林國裕傷癒復出，在二軍出賽5場，最後一次出賽是在7月中，僅留下6.1局、防禦率2.84，今遭到釋出。

林國裕在粉絲團寫道，感謝Lamigo球團在2014年指名，讓一個喜歡打棒球的男孩能實現他的夢想，站上職業棒球場，感謝領隊劉玠廷、副領隊浦韋青和藍天勇及所有教練團、隊友們這幾年的照顧，「是你們豐富了我的人生，Thanks。」

(中時 )