北市府30日舉辦黃信介先生民主紀念特展，前副總統呂秀蓮出席致詞指出，今年是「歹年冬」，前總統李登輝離開我們，很多人用民主之父稱呼李登輝，但她有不同看法，民主之父應該以「信介仙」黃信介做代表，盼黃在天之靈保佑台灣，往後3年可能是台灣真正危險的時刻，台灣已面臨戰爭挑戰，希望黃在天上給予大家智慧，讓大家思考如何避免戰爭，永遠和平。

呂秀蓮今出席黃信介民主紀念特展，特展在花博公園內的黃信介廣場展出，呂致詞時表示，21年前黃信介告別大家，大家在這地方懷念黃信介，今天到底還有多少人知道黃信介、黃信介3個字在台灣歷史的意義。

呂秀蓮指出，今年是歹年冬，前總統李登輝離開我們，很多人用民主之父稱呼李登輝，但她有不同看法，民主之父應該是以黃信介做代表，黃出生富裕家庭，以蔡英文總統標準，威權時代決大多數人都選擇服從，若選擇國民黨，年輕時的日子會輕鬆很多，但黃選擇對台灣正確的路。

她說，黃信介曾稱小時候想當皇帝，但長大後知道沒機會當皇帝，改想選總統，入監8年多後，帶領大家讓總統直選、國民改選，為爭取總統直選，和很多人一起上街頭，黃遭褫奪公權被限制選舉，但黃「成功不必在我」，民主之父應該是黃信介，但她也不否定李登輝的貢獻。

呂透露，當年反對運動走到哪都有人通風報信，所以大家都跑去黃信介的家，在那樣的情況下，很多武林好漢都認為黃的意見最好，有任何疑難雜症都去找黃，黃信介就像是桶箍，把所有英雄好漢聚起來。

她說，很感謝黃信介，因為前總統陳水扁找搭檔時，就是向黃請教，黃信介很早就知道男女平等的時代來臨。

呂秀蓮強調，對一個人的尊敬，不是做什麼大官，她心目中台灣人的第一任總統就是黃信介，盼黃在天之靈可保佑台灣，因為往後3年可能是台灣真正危險的時刻，台灣已面臨戰爭的挑戰，希望黃在天上給予大家智慧，讓大家可以思考如何避免戰爭，永遠和平讓台灣永遠出頭天。

(中時 )