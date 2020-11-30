明新科大舉辦USR成果展，校長劉國偉（左）、人設院院長劉崇治（右）體驗多遊系與新國社區合作的中草藥田擴增實境APP。（羅浚濱攝）

明新科大舉辦USR成果展，與社區合作利用建築廢棄物和PVC管等材料，做成鳥類的手作藝術妝點環境。（羅浚濱攝）

明新科大舉辦USR成果展，多遊系系主任曾俊霖示範與新國社區合作的中草藥田擴增實境APP應用。（羅浚濱攝）

明新科大舉辦USR成果展，現場展出復刻古蹟采田福地的大型裝置藝術創作。（羅浚濱攝）

明新科大舉辦USR成果展，展現人設院各系教師運用自身專業，帶領學生投入社區發展，帶動地方創生的成果。（羅浚濱攝）

明新科大人文與設計學院集結院內各系，30日舉辦「感動˙愛˙分享4.0－明新科大社會責任（USR）實踐作品成果展」，其中透過文創手作，完整復刻縣定古蹟「采田福地」的裝置藝術，在展場重現成為最大亮點。

明新科大校長劉國偉致詞感謝所有合作的社區，讓各系教師運用專業，帶領學生投入社區發展，帶動地方創生成果。強調社會責任是明新的校務發展重要方針，透過社區服務，培養學生成為關懷人群、服務社會、科技與人文並重的品德。

人設院院長劉崇治表示，這項成果展強調「五感體驗」，以互動模式展示計畫成果，其中郭益悅老師帶領學生以文創手作，將竹北新國社區的縣定古蹟「采田福地」，完整復刻重現在展場中最為亮眼。校長劉國偉和副校長彭政雄特別在「功德箱」，投入象徵祝福的紅包袋。

這個大型裝置藝術，展現采田福地的過去與現在，放置「檀香」味的擴香瓶，增添廟堂氛圍，學生更將社區記憶，設計手繪轉化為「明信片、文創貼紙」等文創小物，傳達對在地文化精神的延續與傳承。

另外，曾俊霖老師與學生應用AR技術，開發讓社區居民學習認識中草藥的APP「虛實互動」區，將新國社區食物森林搬進展場，實地模擬師生與社區居民合作實績，參觀時可用手機互動認識黃花蜜菜、黑面將軍等藥草植物。該成果展在明新科大藝文中心免費展覽直到年底，歡迎民眾前往參觀。

(中時 )