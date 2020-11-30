國立陽明交通大學首任校長遴選小組已選出北醫大特聘教授李友專、交大終身講座教授林一平及交大台灣聯合大學系統副校長林奇宏等3位候選人，今天在網路上公布他們的基本資料及治校理念摘要，預計明年1月10日選出新校長。

遴選小組預定於12月中旬邀請第一階段校長候選人向兩校師生說明其治校理念後，於12月23日及24日兩日由兩校到校服務滿1年以上之編制內專任教師、研究人員及專業技術人員針對第一階段校長候選人行使同意權，通過同意權門檻者，為第二階段校長候選人。

國立陽明交通大學首任校長遴選小組今天在官方網站公告三名候選人的基本資料及治校理念，供外界檢視。

林奇宏的治校理念是，交大與陽明同為台灣頂大，合校初衷，至少包含深耕與開創兩個面向。他主張，兩個校園可以透過可透過科技實時連結，開發新穎教學模式；同時，建立募款的追蹤及回饋機制，開展產學共創。而後疫情時代強藏各種機會，善於調適、創新才能在高度競爭中勝出。

林一平的治校理念是，開創Med-BioICT及矽導2.0等領域，募集百大講座並爭取業界校級中心研發經費，提供教授一流研究環境，5年內有多項研究領域成為世界第一。未來將建置資訊長，建立跨校區的資通訊研發共同管溝，支撐全校性的大數據中心及AI中心，以強大的彈性運算支援所有學院及智慧醫院。

李友專的治校理念是，「強強聯手，百大有我」。他主張，展開未來5至10年結合醫療、科技與人文新願景，以互補互助前提擘畫短、中、長期發展藍圖。同時，打破現有學制窠臼，爭取成立學士後醫學系、強化生物醫學與理工社科之跨領域博士養成。

(中時 )