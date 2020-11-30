國民黨為反對執政黨逕自公告開放含萊劑美豬，由國民黨主席江啟臣領銜，於9月23日送件，提出反美豬進口公投，為趕上2022地方選舉時程，另也提出「恢復公投綁大選」公投案。但中選會對此要求辦理聽證釐清爭點，江啟臣今日於內政委員會表示，此舉根本是在卡案，中選會主委李進勇回應，我們不會隻手遮天。

2018年地方選舉因發生「邊開票邊投票」爭議，因此立院去年通過《公投法》第23條修法，自2021年起，公投日訂在8月的第4個星期六，每2年1次。

江啟臣日前領銜提出「你是否同意公民投票案公告成立後1個月起至6個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？」公投案。中選會因此要求辦理聽證會釐清爭點，包括此案是否屬創制或複決案，是否違反「一案一事項」，能否了解提案真意。

江啟臣指出，恢復公投綁大選，就是把去年修法前的舊有《公投法》第23條恢復，結果中選會質疑是否符合創制，又說會牴觸到《公投法》第17條。但若一個公投案通過，不就是依照決議去配合修法嗎？怎麼會說會跟其他法律牴觸而不能公投？

江啟臣說，11月3日出席中選會要求的聽證會，當日與會的學者超過80％都認為是創制，而事實上不管是創制還是複決，都不影響公投案內容本質。

李進勇回應，完全依照程序辦理，而且其實這個案子「進度還比較快」，去年8月《公投法》新制通過到現在的案子，從提案到第一次開會審查，法律規定是60天內，平均是53天，但國民黨的提案只有23天。

江啟臣表示，國民黨送公投案件後，中選會10月16日決定召開聽證會，11月25日函告補正，聽證1個月加上審查2個月，如果中選會手下留情不駁回，也是要到明年2月25日補正審核才會完成。

江啟臣指出，依照程序，公投前3個月要公告，等於是90天前要先成案，中選會還能查對60天，等於是5個月，依現有的《公投法》規定，若要趕上2021年8月28日的公投日，國民黨必須在2021年3月28日前送出30萬份連署書至中選會做查對。

江啟臣說，2月25日審核完成，3月28日就要送件，只有1個月的時間能連署，這是中選會精心設計和安排嗎？李進勇回應，所有程序都是透明的，所謂的要卡，都沒有這回事。

(中時 )