日前凌晨4時許，一位妙齡女子走進台中市政府警察局第四分局黎明派出所報案，該女子稱幾個小時前與朋友至KTV歡唱後搭乘友人汽車離開，到家後驚覺手機不翼而飛，因為酒過三巡意識不清楚，已不記得朋友電話及車牌號碼，撥打自己手機也沒有人接聽，甚至連車輛顏色都無印象，因為手機內有相當重要的工作上資料，顧女(22歲)說到激動處眼眶泛淚，急切希望員警能夠協助尋回手機。

警方指出，當時備勤警員葉耀澤了解案情後，先致電KTV向服務員確認清理包廂時有無拾得手機，並詢問顧女有無友人姓名或其他可供員警聯繫資訊，接著請顧女通知住處社區管理員查看監視器能否照到其友人車牌以便聯繫車主，可惜社區監視器解析度不佳，僅能得知車輛顏色及離開時間。

葉員緊接著調閱周遭警用路口監視系統，查看有無相似車輛，最後發現一台白色自小客車有經過顧女住處附近，並與顧女下車時間重疊，但監視系統所攝得車牌號碼並不清楚，沒想到葉員眼睛似鷹眼般銳利，竟能一眼成功辨識組合模糊的車號。

警方表示，經聯繫車主後，車主表示接送顧女返家後才發現其手機掉落車上，當時覺得顧女已陷入泥醉不醒人事，打算先替其保管日後再歸還，經員警協助順利尋回手機，顧女再三致謝並雀躍地與員警合影留念。

黎明所所長林澤聰表示，民眾手機遺失或遭竊，都可向警察機關報案，並提供手機序號IMEI碼輸入建檔，也可透過內政部警政署拾得遺失物公告招領系統查閱，登打相關資料就可查詢招領紀錄。

(中時 )