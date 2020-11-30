為提升勞資爭議調解品質，北市勞動局增聘調解人及調解委員，勞資爭議調解和解率已持續提升！北市勞動局陳信瑜局長表示，臺北市民是全國勞權意識最高的城市，是故歷年申請調解（行政調解）案件數皆為各縣市之最（附表），於106年勞資爭議調解案件數首度突破5,000件，雖然勞動事件法（司法調解）於今年1月起開始實施，實施前即預估行政調解件數將減少，但今年初受新冠肺炎疫情影響，北市勞動局調解件數反而增加，從今年1至8月的3,610件，較去年同期的3,158件增加452件，成長約14.31％。

北市案件數量既為全國之冠，陳信瑜表示，自今年1月上任以來，即積極擴充調解人及調解委員名冊，將原本皆不足百人的名冊增加調解人至108名，調解委員增加至138名。陳局長表示，調解人（委員）皆為專家、學者、律師及相關經歷之人員組成，勞動局都將依照案件訴求及性質，安排合適之調解人（委員），盡力協助勞資雙方和解，今年1至10月底和解率為64.51％，已較去年的63.76％提高，已達初步成效！

勞動局表示，歷年勞資爭議調解主要爭議項目以積欠工資爭議約佔4成為最多，資遣費爭議約佔2成，加班費約佔1成，為主要爭議項目前三名；提醒事業單位跟勞工，如對勞動條件自行協商無共識，經由調解程序，可有效解決勞資爭議，只要勞工工作地點在臺北市，勞資雙方皆可至北市勞動局「勞動即時通」線上申請勞資爭議調解，化解勞資間紛爭，如結果為調解成立，則當事人之一方不履行其義務時，他方當事人得向該管法院聲請裁定強制執行。

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