3天增24例境外移入 陳時中：印尼移工有減量的想法 14:152020/11/30 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 曾銘宗關切移工管制問題(立院直播截圖) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 近期印尼移工境外移入新冠肺炎病例激增，3天就增加24例，衛福部長陳時中上午表示，政府對印尼移工有「減量」的想法，且實施速度會比較快。 立法院財政聯席會邀請陳時中列席，國民黨立委曾銘宗關切疫情問題，陳時中說，印尼移工我們有減量的想法，且實施速度會稍微快。 曾銘關切是否會有緩衝期，讓需要移工的家庭作準備，陳時中則說，會請勞動部就進來的人數就必要性做預先安排。 (中時 ) #移工 #陳時中 #確診 #疫情 #新冠 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 健保費率調幅甲乙兩案都不是 陳時中：偏中間丙案 12:212020/11/30 生活 加強防疫 宜縣府洽公維持實名制 04:102020/11/30 地方新聞 印尼7月宣布移工「零付費」許銘春4個月拿不出對策 08:062020/11/30 生活 印尼越南「零付費」政策需多繳12萬 重症弱勢只能自生自滅 08:162020/11/30 生活 歐美3組團隊連環報佳音 終結疫情有苗頭 04:102020/11/30 國際大事 迎接印尼醫事人員來台受訓 吳明賢：可近距離觀摩台灣防疫模式 13:522020/11/30 生活 難怪落跑多！看護24小時待命心很累 廠工薪多7千還有特休 08:072020/11/30 生活 專家傳真－疫情困境中如何由少變多 04:102020/11/30 專題周報 航班延期免重驗 陳時中又轉彎 04:102020/11/30 生活新聞 遭藍委質疑開放萊豬沒良心 陳時中反嗆：心臟「愈跳愈快」 11:132020/11/30 政治 生活熱門新聞 逛全聯驚見「7元雞腿」 內行曝兩原因：不敢買 - 生活 大轉彎！無陰性證明者 明起簽切結書可返台 - 生活 明天開罰！12月新制上路 日常3舉動恐讓荷包失血 - 生活 全聯米血糕最推哪個？2千網友刷爆這款：連吃三天了 - 生活 太混！高雄登山步道英文解說出包 老外傻眼：隨便複製貼上 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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