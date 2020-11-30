近期印尼移工境外移入新冠肺炎病例激增，3天就增加24例，衛福部長陳時中上午表示，政府對印尼移工有「減量」的想法，且實施速度會比較快。

立法院財政聯席會邀請陳時中列席，國民黨立委曾銘宗關切疫情問題，陳時中說，印尼移工我們有減量的想法，且實施速度會稍微快。

曾銘關切是否會有緩衝期，讓需要移工的家庭作準備，陳時中則說，會請勞動部就進來的人數就必要性做預先安排。

(中時 )