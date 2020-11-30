賽車斷成兩截，前半截撞穿護欄起火燒毀。（美聯社）

賽車斷成兩截，後半截還留在護欄外，工作人員吊掛移走。（美聯社）

We are so thankful that Romain Grosjean was able to walk away from this. We did not need a reminder of the bravery and brilliance of our drivers, marshals, and medical teams, nor of the advances in safety in our sport, but we truly got one today#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/z8OeTU5Nem — Formula 1 (@F1) November 29, 2020

A heart-stopping moment on Lap 1 in Bahrain



We are all incredibly grateful that @RGrosjean walked away from this incident#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/6ZztuxOLhw — Formula 1 (@F1) November 29, 2020

F1一級方程式賽車29日發生嚴重意外，賽車手格羅斯讓(Romain Grosjean)駕駛的賽車撞穿護欄、斷成兩截後起火，他受困火中20多秒，雙手被燒傷但成功逃脫。這樁意外發生在巴林國際賽道，是F1近年最嚴重的車禍。

格羅斯讓的賽車以時速137英里(約220.5公里)撞擊護欄，車身斷成兩截，前半截居然像刀子一樣穿透了護欄。英媒BBC報導，F1前一次撞穿護欄的意外要追溯到1973與1974年，兩次都讓車手喪命，後來改良了護欄就沒再發生。上一次車斷兩截的意外是在1991年，撞車起火是在1989年，這3種情況同時發生，車手卻活下來可說是奇蹟。

這跟F1賽車近年新裝設的「Halo」有關，這個環狀安全裝置位於駕駛座上方，形成一道重要屏障，駕駛頭部不再完全裸露於車外。獲勝的車手漢米爾頓(Lewis Hamilton)說：「真是可怕的一幕，我很慶幸Halo發揮作用了。」

格羅斯讓撞車後自行解開安全帶逃離，他目前躺在醫院但傷勢穩定，透過推特向大家報平安。摩托賽事總監羅斯布朗(Ross Brawn)說：「我們必須進行非常深度的分析，因為有很多狀況不該發生。這次肯定是Halo救了他一命，但護欄被撞穿、車子起火都令人費解。」

(中時新聞網)