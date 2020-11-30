民進黨網路社群中心在今天「台灣女權日」，推出帶狀節目《開箱DPP大解密》第三集，開箱展現姐妹力量的「婦女部」。蔡英文總統表示，培力新住民投入公共事務、參與台灣的民主，是用行動改變台灣，最美好的過程之一。

民進黨繼前兩集開箱「青年部」、「國際部＋中國部」之後，第三集在台灣女權日，同時也是彭婉如女士逝世24週年的當天，開箱展現姐妹力量的「婦女部」。透過婦女部主任許嘉恬的解說，帶領觀眾了解民進黨在女性參政上的努力。

民進黨發言人顏若芳表示，婦女部在性別議題上，除了組織黨公職與支持者參與同志遊行，更長年耕耘在推動婦女政策，與民間婦女團體共同推動立法，包含性別工作平等法、性別平等教育法、性侵害防治法、性騷擾法、家庭暴力法等，都是婦女部的任務之一。

她說，民進黨在2017年成立「新住民事務委員會」，是國內政黨的首創，同時由婦女部負責委員會幕僚工作，藉以了解新住民社群的意見，鼓勵新住民參與公眾事務討論，讓委員會成為新住民依靠的後盾。

蔡英文在影片中表示，民進黨創黨以來，始終主張要保障多元族群、多元文化的發展，她也提到：「培力新住民朋友投入公共事務、參與台灣的民主，是用行動改變台灣，最美好的過程之一。」

影片的最後，許嘉恬也期許，希望未來女性的參政空間，能日漸自由開放且平等，更直言：「只要女人身上的枷鎖還未被解開，婦女部就會持續捍衛女人權益。」

(中時 )