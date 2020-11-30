今日收盤最新MSCI生效，台股早盤衝鋒一度站上新高13969點，成交量明顯放大，惟只演半場好戲，其後漲幅逐步收斂，接近11:30時，指數紅翻黑，強勢電子股不敵調節壓力，盤面重心轉往傳產股，尾盤更是爆量急殺，終場台股收跌144.2點、報在13722.89點、成交量為暴增到3835.83億元，今日台股收月線紅K，本月大漲1176點。

電子權值股方面，股王大立光(3008)早盤後由紅翻黑，午盤跌幅加大，下挫逾2%，摔下月線，台積電(2330)亦翻黑震盪走跌，鴻海(2317)整場則多在平盤附近弱勢震盪，除蘋概三大指標股不給力外，聯發科(2454)遭外資降評，直指其在大陸市場品牌消費者魅力不如高通，將評等由加碼降至中立，今股價下跌逾2.5%，跌破月線，面板雙虎友達(2409)、群創(3481)今獲市場青睞，股價聯袂大漲逾2%。

題材股來說，環球晶擬以每股125歐元，公開收購Siltronic流通在外股份，今股價一路站穩漲停價558元鎖住，也帶動中美晶(5483)同飆漲停，創波段新高；開發金(2883)上周五宣布將以公開收購的方式，再度收購中壽(2823)已發行股數的21.13%，完成收購後，開發金對中壽的持股已過半、達55.95%，收購價格為23.6元，溢價率為17.2%，中壽今早盤帶量漲停打開後，持穩在漲幅逾8%，開發金(2883)也逆勢小漲。

傳產股今盤中明顯接棒，鋼鐵、造紙、玻陶等類股逆勢走揚，台玻(1802)大漲5.5%，冠軍(1806)漲幅也逾5%，造紙股則有永豐餘(1907)、華紙(1905)等指標股上漲2%，鋼鐵股則有不鏽鋼龍頭廠燁聯(9957)12月盤價以平高盤開出，帶動彰源(2030)大漲7%，允強(2034)尾盤也逆勢拉升逾2%。

MSCI今盤後生效，本次權重調降最多之國家為台灣，權重被下調0.33%，但台灣在本次調整後，在該指數中仍維持在第二大權重國家，僅次大陸，本次半年度調整，買賣加總共將牽動288億美元資金於新興亞洲各市場內調整布局，外資估算的台股流出金額，與證期局先前估計的流出223億元，有一段差距；另外，MSCI此次全球標準指數台灣指數成分股新增合一、欣興2檔，剔除長榮航(2816)、福懋(1434)2檔，全球小型指數成分股則新增國光生技(4142)等25檔，剔除合一(4743)及欣興(3037)等2檔，轉入全球標準指數成分股。

分析師表示，本次MSCI季度調整將在今日盤後生效，導致尾盤波動巨大，惟11月台股依舊創下新高，預期短期維持高檔整理態勢，中長線多頭架構仍未變，後續仍有表現機會，展望後市，市場持續觀注疫情與疫苗的發展，美國總統川普宣布疫苗將於本週開始交付，FDA將在12月10日開會，決定是否放行Pfizer-BioNTech的疫苗，在全球政經情勢及生活型態可望逐步恢復下，有利於金融市場啟動，考量台股第四季進入產業與法人作帳旺季，搭配全球資金寬鬆，整體多頭格局不變。

(時報資訊)