台灣房屋集團統計內部成交行情，觀察2020年11月價量變化，交易量台中月增12.5%，再則是新竹、高雄分別量增10.7%與10.5%居二、三名；和去年同期相較，台中量年增53.2%最多，其次為台南量年增42.6%，新北也有40.7%，六都一園區平均交易量月增9%，價月增2.1%；量年增39.1%，價年增5.3%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，低利效應、熱錢充沛，加上前幾年遞延的買氣，今年下半年整體買氣持續「積極向上」，雖預售市場受到查稅風聲影響，近期買氣略有所收斂，但中古市場仍是自住購屋族的主流，尤其到了年底傳統購屋旺季，不僅需求大，待售期也縮短，尤其有利多題材的區域，像台中捷運沿線的北屯、北區，桃園青埔，台南南科周邊的新市、善化一帶，成交速度加快，不過價格仍走平穩路線。

台灣房屋集團趨勢中心經理江怡慧表示，疫情與議題讓桃園都會，成為今年房市交易的佼佼者，今年比去年好，住宅價格明顯走升跡象，但也因價格在短時間內快速走升，11月交易量成長幅度「休而不修」，呈現趨緩，但並無反轉修正態勢，月增8.5%，但在另方面也因疫情，讓許多企業思考佈局方向、連帶台商回流帶動產業移入也牽動房市，最明顯的是案量大的區域有了改變，水往低處流，買方往房價相對低的區域移動，像A7與林口地區過去都是房市蛋白區，但今年都拿到了亮眼成績，主因低房價、有議題，更重要的是有發展的腹地，加上自住剛性需求強勁。

新竹地區交易量在這月表現急轉直上，新成屋推案購屋者搶紅單，交易區域多以科學園區周邊、竹北地區、華興重劃區以及新豐、湖口一帶購屋為主，因此得以撐盤。

(時報資訊)