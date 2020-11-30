澳洲富邑葡萄酒集團（Treasury Wine Estates）周一宣布，公司將把數萬箱運往中國的葡萄酒轉移到其他國家，以避開高額關稅，該公司並坦承在其最大市場的未來仍然不明，股票應聲重挫7%，報8.59澳元。

在澳洲股市略為走跌之際，該公司盤初股價一度崩跌12%。自中國8月宣布對澳洲葡萄酒展開反傾銷調查以來，富邑葡萄酒集團股價已經跌掉三分之一。

在遭北京當局祭出169.3%的巨額反傾銷關稅後，這家全球最大的上市葡萄酒公司表示，旗下備受好評的「奔富」（Penfolds）品牌葡萄酒的銷售，將轉向美國、歐洲，亞洲其他地區與澳洲國內。

這表示澳洲一項外銷中國的明星消費商品幾乎一夜之間就改寫銷售策略，兩國之間已經實行5年、取消了葡萄酒關稅的自由貿易協定，在緊張的外交關係中也得讓道。

富邑葡萄酒執長行Tim Ford表示「我們正在擬定計畫，將打造中國以外的市場，這將是我們會繼續做的事」。他並表示，部分將被導向其他市場的葡萄酒已經在上海的港口。該公司四分之一的高檔「奔富」品牌葡萄酒，將受到這個急劇變化的影響。富邑葡萄酒集團約三分之一獲利來自於中國。

澳洲政府宣布可能向世界貿易組織申訴中國實施的關稅措施，該國貿易部長Simon Birmingham表示，在關稅問題解決之前，澳洲酒商將面臨「地獄般」艱難的時刻。(飲酒過量 有礙健康)

(時報資訊)