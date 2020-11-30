田園城市的金融改革 建構一核四翼多中心格局

英國著名社會活動家，城市學家埃比尼澤·霍華德(EbenezerHoward)於1898年出版的著作《明日：一條通往真正改革的和平道路》中提出了一種建設新型城市的方案：他將城市和鄉村比作兩塊磁石，利用自身的優勢吸引人群的聚集。然而，它們的優劣勢相互互補，似乎難分伯仲。霍華德引入了第三種聚落形態——城市和鄉村的中合體它吸收了二者各自的優勢，又能較好地避免劣勢，比如在這種聚落形態中，人們可以呼吸到更加新鮮的空氣，更加方便地接近自然，同時又能享有豐富的社交生活；人們還可以方便地得到市政服務的支持，同時又不必承擔太昂貴的城市開銷；貴安綠色金融港啓動區規劃秉承田園城市的理念，通過對建築和景觀空間的有效組織，為人們提供良好的工作與生活環境。

貴安新區綠色金融港貴安新區，位於貴陽市和安順市中心地帶，地處黔中經濟區核心區，是中國第八個國家級新區，也是西南地區唯一、全國首批國家綠色金融改革創新試驗區。貴安國際綠色金融港，秉承綠色金融、高端服務貿易、大數據為支撐的三大定位，作為國家綠色金融改革創新試驗區的重要載體，形成「一核四翼多中心」的產業融合發展格局，打造立足西南、輻射全國的中國西部綠色金融港。「一核」指依託中國綠色金融改革創新試驗區的歷史機遇，建立多層次綠色金融組織機，構體系；「四翼」指在貴州省大數據綜合試驗區的定位下，打造大數據產業創新的發展新高地；在內陸開放型經濟試驗區的定位下，構建開放經濟新模式，推進區域經濟一體化，建成中國內陸地區對外開放的重要樞紐；在中國生態文明試驗區的要求下，堅守生態底線，大力推進綠色發展，建成中國生態文明示範區和具有國際影響力的山水田園生態城市；結合現代服務業綜合集聚區，打造世界500強和大中型企業集聚的總部基地核心，成為中國綠色金融改革創新樣本、西部綠色產業發展新中心、貴州經濟發展新引擎。

貴安新區建設發展成果展示圖。(圖/蹇金津提供)

展示貴安發展之路 走進綠色金融港

貴安新區百馬大道貴安高鐵站旁，總面積約2600平方米，是貴安新區綠色金融、綠色產業招商的重要展示平臺，是中國首個以綠色金融為主題的產業規劃館——貴安國際綠色金融港產業規劃館，該館分為「走進貴州貴安、聚焦綠色金融、建設西部綠色金融中心、走進綠色金融港」四大篇章，利用數位化科技打造了省內最大的室內數字水幕、360度LED螢幕、大型聲光電數字沙盤、五折幕「沈浸式影院」等，全面介紹了貴安新區創建國家綠色金融改革創新試驗區的探索歷程和發展目標。貴安新區貴安國際綠色金融港負責人藍虹女士表示：「貴安國際綠色金融港作為國家綠色金融改革創新試驗區的重要載體，是貴安新區綠色金融、綠色產業招商的重要展示平臺，始終秉承綠色金融、高端服務貿易、大數據為支撐的三大定位，努力讓有資金的來找專案、有專案的來找資金。目前該平臺已有22家綠色金融機構入駐，已為貴安新區引進1000多億元綠色資金。」她表示，當前貴安新區的開發建設正有序推進，貴安國際綠色金融港計劃將從國際、國內引進大量與綠色金融相關的金融機構、綠色企業，以形成一個金融產業聚合效應，打造立足貴州、輻射全中國的中國西部綠色金融港。

貴安新區綠色金融管委會 副主任 藍虹。(圖/蹇金津提供)

貴安國際綠色金融港將帶動千億產值

預計到2030年，貴安國際綠色金融港將陸續聚集國內外企業600-800家，每年可貢獻稅收約30億元，創造GDP約720億元，容納就業人口約12萬人，以極具影響的產業活力，帶動貴安經濟增長，成為雙貴融合發展的核心引擎。

(中時新聞網)