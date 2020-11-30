縣市幸福指數大調查今揭曉結果，2020最幸福的城市是嘉義市，其次為新竹市和桃園市。至於地方政府施政滿意度上，新北和桃園名列第1，新竹市第3，高雄市則為第20名。

《經濟日報》與台灣人壽共同舉辦的「2020幸福台灣─縣市幸福指數大調查」，今公布全台縣市的幸福指數和「地方政府施政滿意度」排行榜。其中，縣市幸福指數，前5名依序為嘉義市，新竹市，桃園市，台北市，新竹縣。而地方施政滿意度方面，新北和桃園名列第1，新竹市第3，台南市和花蓮縣共同名列第4。

據《經濟日報》報導，六都在縣市幸福指數和市政滿意度排行如下：新北市的縣市幸福指數為第15名，地方政府施政滿意度第1名；台北的縣市幸福指數排第4名，地方政府施政滿意度第17名；桃園則是縣市幸福指數第3名，地方政府施政滿意度第1名。台中市縣市幸福指數第8名，地方政府施政滿意度第9名。台南市在縣市幸福指數為第12名，地方政府施政滿意度第4名。高雄市在縣市幸福指數排行第17名，地方政府施政滿意度第20名。

據悉，縣市幸福指數從2012年開始調查，今年更特地採用經濟暨合作發展組織（OECD）的「地區福祉指數」來做為評估的指標，使調查能更為全面和周延。

對於嘉義市能拿到幸福都市指數第一名，市長黃敏惠非常感動表示，嘉義市沒有科學和工業園區，和其他雲嘉南地區一樣都沒有六都的資源，雖說是台灣穀倉，但經濟卻在最谷底，可嘉義市卻從人文藝術找到屬於自己的幸福，她本以為嘉義市能拿到前五名就了不起，但是沒有想到可以得到第一名，這鼓勵對嘉義市來講有多重要，也是對嘉義的肯定。

(中時新聞網)