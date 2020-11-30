桃園捷運手扶梯驚傳暗藏「凶器」，昨有民眾PO文，指家人在台北車站欲轉乘桃捷時，遭電動步道的扶手帶一突起尖物劃傷，手掌出現一道長約5公分傷痕，擔心人為惡意放置。台鐵證實，事發地點在台北車站地下一樓往桃捷的電動步道，經廠商查看後，確定步道扶手上的針狀物是外力介入，非設備原有物，不排除報警處理。

原PO於PTT八卦板指出，昨（29）日家人搭乘桃園捷運時，將手放在電動步道的扶手帶上，突然手掌感到無比刺痛，一看已出現一道傷口且見血，經檢查發現是遭扶手上埋藏的針狀物劃傷，很擔心是人為惡意放置，怕因此感染奇怪的病菌。

台鐵指出，事發地為地下一樓連通道的電動步道扶手，在接獲通知後，立即通知廠商派人至現場查看，經確認後，判斷針狀物為外力介入，非設備原有物，已請廠商加強維護保固，必要時將報警處理。

不過，當時受傷的旅客並未留下相關資訊，台鐵呼籲對方主動與台北車站聯繫，並留下相關聯絡方式，以便日後醫療賠償。台北車站表示，未來會加強巡查，避免類似情況再次發生。

(中時新聞網)