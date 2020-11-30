美國猶他州沙漠深處的神秘金屬碑離奇消失。

美國猶他州沙漠深處的神祕金屬碑離奇消失。

美國猶他州沙漠深處近期發現了一座神秘的高大金屬碑，不過這座金屬碑上周竟離奇消失了，當局目前還不清楚是誰搬走它，不過這起事件已在網路上造成話題，有網友評論可能是外星人回來帶走它。另外有網友透露金屬碑的觸感，稱敲起來就像「紙板箱」。

美國猶他州公共安全部（Utah Department of Public Safety）人員18日在當地如火星地表的紅顏沙漠深處發現一座約2個成人高的銀色金屬三角碑，上頭沒有任何圖案或蛛絲馬跡，因此官員無法得知三角碑的來歷，讓這個宛如科幻電影《2001：太空漫遊》（2001：A Space Odyssey）中的黑色石板更添神秘色彩，當局為避免民眾在沙漠中迷路，並未公開三角碑的確切位置。

不過綜合路透社、美國有線電視新聞網（CNN）報導，猶他州土地管理局（Bureau of Land Management）28日發布聲明表示，神秘三角碑已在27日晚間離奇消失，猶他州土地管理局表示，「我們接獲可靠消息，被稱為金屬碑的非法建築已經被移走」，聲明稿還特別強調，不是土地管理局移走的。

神秘三角碑突然消失再度引爆話題，網友們的回應相當天馬行空，有人直指是「外星人回來移走它」。

猶他州官方目前也不知道是誰移走金屬碑，只表示「不知名人士」移走它。

不過藝術圈盛傳，這個高大金屬碑可能是已故雕刻家約翰．麥克拉肯（John McCracken）的作品，他的兒子派翠克（Patrick McCracken）2002年接受《紐約時報》（New York Times）專訪時曾表示，父親希望將藝術品留在偏僻的地方，之後再被發現。

儘管猶他州官方並未公開金屬碑確切位置，不過網友們憑藉廣大的搜尋能力，目前已有少數人成功找到金屬碑。CNN指出，美版批踢踢「Reddit」上有不少人分享他們定位到的金屬碑座標，美國網友薩柏（David Surber）自願當衝鋒部隊，依循座標前往沙漠尋找金屬碑，他也成為第一批成功找到金屬碑的探險家之一。

美國猶他州沙漠深處的神秘金屬碑離奇消失，網友薩柏先前曾成功找到金屬碑，並透露金屬碑敲起來就像「紙板箱」。

薩柏也在個人Instagram帳號上分享金屬碑的質地，他指出金屬碑是鋁的質地，沒有磁力，中間不是實心的，敲打起來的聲音就像「紙板箱」。

(中時新聞網)