花蓮客運疑因駕駛出走潮，導致路線營運不穩，其中花蓮—銅門1131公車路線，明起改由統聯客運代駛，（羅亦晽攝）

花蓮客運疑因駕駛出走潮，導致路線營運不穩定，導致有4條路線有1年無法營運；其中花蓮—銅門1131公車路線，明起改由統聯客運代駛，未料統聯客運昨勘查路線時，疑因路況不熟、車體過大，擦撞山壁，所幸當時車上無乘客，僅造成車身受損，但民眾開始對安全有疑慮，建議統聯客運改由中型巴士進出，統聯表示，明起將會更換21人座中型巴士營運。

民眾昨天目擊統聯客運探勘試開花蓮—銅門段時，陳姓駕駛疑似因不熟路況，加上路寬窄小，車頂竟擦撞山壁，導致車體鈑金凹陷，目前車已開回台北維修。

統聯客運營業課長甘杰表示，所幸昨天勘查時，車上沒有乘客，無人受傷，先前目測認為此路可供大型巴士行駛，經由探勘後才發現不可行，明起將會改由21人座中型巴士載運乘客，並會是民眾需求隨時更換款式。

蘇花改通車後，外縣市客運公司進駐花蓮，招攬在地司機，花蓮客運司機紛紛出走，導致路線無法營運，經公路總局花蓮監理站協調，統聯客運、首都客運及鼎東客運代駛，包括花蓮機場、銅門、豐濱、成功等路線，明日起上路。

花蓮監理站表示，花蓮客運公司因駕駛員流失等因素，申請4條營運路線停止營業1年，為解決維持基本民行服務，已啟動代駛機制權宜措施，既有路線仍會維持營運，不影響民眾搭乘權益，所屬「1123」花蓮新站—花蓮總站—花蓮機場—花蓮新站、「1131」花蓮—銅門、「1125」光復火車站—豐濱及「1145」花蓮火車站—成功等4條路線，明起將分別由統聯客運、首都客運及鼎東客運協助支援代駛，未來也會督促花蓮客運持續招募新血駕駛。

(中時 )