中央近期發動二波針對預售屋是否有不法交易稽查？市議員陳淑華今天質詢說，台中市房價漲幅驚人，西南屯有些建案公開牌價竟然高達40、50萬元；特定區塊成交價格依媒體報導竟然高達80、90萬元，何其恐怖！市長是房價漲價或跌？盧秀燕指出，一個城市房價大起大落都不是好事。

陳淑華說，在盧秀燕主政台中市的兩年，價漲幅驚人，以前聽到每坪40、50萬元的房價，都以為是七期的房子；現在七期以外的房價已經出現飆破每坪40、50萬元，每戶40坪的房價已經高達1千5、6百萬以上；每戶30坪左右的二房一廳、含車位都要高達1千3、4百萬元，這讓年輕人怎麼負擔。

陳淑華指出，盧市長在台中購物節的首獎，一棟22坪的小豪宅，盧市長都大力宣傳千萬豪宅，大家都能換算每坪單價高的嚇人，這是要壓垮我們的年輕人嗎？盧秀燕帶頭將房價每坪飆破40萬元嗎？盧秀燕在為房價作價嗎？變相炒房嗎？

陳淑華表示，有民眾去看房，房價竟然看一次漲一次，從每坪35萬元，漲了二、三次到現在每坪40幾萬元，當初沒能力買，現在更不敢買了，他百思不解，短短的時間可以漲成這樣，誰能解答？這是銷售手法？這是房價飆漲？這是炒房？他還能買嗎？還是要逼他遠離台中？

陳淑華痛批，盧市長作為台中父母官沒有明確的住宅政策，居住正義越來越遠！社會住宅都是前市府的舊社會住宅案，社會住宅的執行大落後；對於房價沒有想法、沒有政策、沒有讓房價穩定；建商囤地的情況日益嚴重，製造房地奇貨可居；甚至，購物節的首獎變成房價另類推手；盧市府應拿出對策，讓台中市民「居易」。

市長盧秀燕強調，上月有聞訊建商還沒取得建照就開紅單賣房，市府法制局消保官馬上行動前往稽查隔天就下架，市府對違法不寬貸；市府大降地價稅、努力建社宅這都是市府的作為。房價漲是好還是不好？有雙面看法，已持有者希望房價不要掉、希望漲，但想買房者希望房價不要漲。

(中時 )