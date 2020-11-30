大新竹地區民眾消費力超驚人，新竹SOGO週年慶業績開紅盤，四天創下逾8.2億營收，超萌療癒系Hello Kitty來店禮帶動四天15萬人潮入館；疫後新常態生活則帶動居家生活用品熱賣，大家電、按摩椅、床墊寢具、香氛沐浴商品，均有二位數成長；加上天氣降溫助攻，禦寒商品熱銷，業者表示首四日業績同比去年成長8％，千萬櫃達10家。

今年疫情大大改變民眾生活習慣，新竹SOGO週年慶首四日冰箱、洗衣機、洗碗機、吸塵器等家電熱銷，成長近二成，新竹SOGO 店長陳秋芬分析，一因新竹房市熱絡，不少民眾趁週年慶高回饋率入手新居家電；另外，疫後宅經濟帶動民眾對居家生活品質要求，電動牙刷、咖啡機、中高價床墊及居家香氛商品熱銷，成長三成。面對12月1日即將展開的冬季防疫規定，也意外帶動居家運動商品，如居家健身器材、健身魔鏡、按摩椅及運動鞋等健身相關商品熱賣，業績成長上看20％。

出國旅行和機場免稅品的消費預算轉往國內，帶動百貨週年慶業績大爆發，新竹SOGO週年慶首四日精品及化妝品、香水的銷量成長一成，包含BAO BAO ISSEY MIYAKE、MARC JACOBS及GUCCI香水都有突出表現；化妝品明星商品如CHANEL COCO系列香水、SISLEY「全能乳液」、資生堂乳霜王「百優精純乳霜」、蘭蔻小黑瓶「超未來肌因賦活露」、雅詩蘭黛小棕瓶「特潤超導全方位修護露」均熱銷千瓶以上。

為迎接年底疫後嬰兒潮，嬰兒車、嬰兒床等育嬰及孕媽咪商品也超熱銷，因應新法規上路，許多爸媽也趁週年慶優惠採購「轉向式兒童汽車座椅」。整體而言，週慶開打以來，嬰幼兒相關業績較去年有30％以上的成長。業者預估，因天氣轉冷，接下來厚重服飾、棉被胎、除濕機、電暖器等禦寒商品將是下一波熱銷品項。

(工商 )