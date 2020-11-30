裕隆日產汽車（2227）曾於今年暑假舉辦的「小小汽車達人」服務廠工作體驗營活動，獲得參加車主朋友廣大好評，為回應眾多NISSAN車主熱烈支持，裕日車再度於10月25日至11月22日在全台18家NISSAN服務廠加開36場次，除了安排豐富的活動內容外，活動報名特別採取以NISSAN紅利點數折抵現金的方式，讓車主朋友可以活用平日返廠所累積的紅利點數，僅需NISSAN紅利點數8,800點即可參加活動。

裕日車指出，「NISSAN2020小小汽車達人」安排豐富活動內容包括：認識NISSAN服務廠、認識NISSAN汽車達人工作環境及常用零件、汽車保養實境體驗、NISSAN車型益智遊戲等四大主題，讓NISSAN車主及小朋友透過實際返廠參與活動，更加了解汽車專業知識及NISSAN服務廠「待客如親」的服務內容。

裕日車表示，凡參加活動的小朋友，皆可獲頒小小汽車達人專屬相片證書及獲贈「汽車達人版愛地熊」（市價1,000元）紀念品。此外，在活動中進行有獎徵答小遊戲，藉以達到寓教於樂的目的，讓參與活動的大小朋友都能帶著滿滿收穫回家。

(工商 )