馬英九競選總統期間，主張修正民法繼承編，讓不懂法律的民眾，不會因不了解拋棄繼承或限定繼承的方式，因而背負龐大債務。台北市議員羅智強提起此事，他說，當背債兒惡法結束的那天，是他投身政治最感動的一天。

羅智強在臉書表示，馬英九當選總統時交辦給他的第一個任務就是「天堂門票」。他提到，數十年來，台灣有無數孤兒寡母，在親人過世後繼承了天價債務，一輩子被債務壓得不見天日。

懂法律的人，會去「拋棄繼承」或「限定繼承」；而不懂法律的人就只好背債，因此羅智強認為，這個法律只有一個目的：懲罰不懂法律的人。

2007年馬英九參選總統時，採納了羅智強的建議，宣布當選後將終結背債兒惡法，2008年馬英九當選總統，自此台灣再也沒有背債兒。

背債兒惡法結束的那天，羅智強告訴太太，這是他投身政治以來最感動的一天，太太則回說「恭喜你，拿到了天堂的門票。」

網友大讚，「這是德政」「對那些背債兒來說真的是天堂的門票」「身在公門好修行的最佳示範」「有一顆善良的心！難能可貴！」「父債子還實在不合理」。

(中時新聞網)