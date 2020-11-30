民進黨立委林楚茵關切部分名嘴成為中共統戰的在地協力者，透過網路協助統戰，詢問政府是否有辦法透過5G「降速」，形成收視障礙，科技部長吳政忠表示，科技應該沒有問題，通傳會有瓶頸可管控，但仍要有法源依據。

立法院財政聯席會今天排前瞻基礎建設第3期特別預算。林楚茵秀出圖卡，質疑中國大陸部分節目人不過來，但在節目中請台灣名嘴評論員透過網路串流，協助統戰。科技部或數位發展部是否能有相關辦法因應。

吳政忠答詢時說，網路是跨部會整合，比較完整的是未來要成立的數位發展部，應該會有特別的網路項目，至於內容管制應該是陸委會及文化部會有統整規劃，目前網路節目是跨在各部會，統整目前是行政院資安處負責，涉對岸問題陸委會是很重要判斷的部會。

林楚茵質疑，4G跟5G的差異是網路較快，她在網路上看到介紹，一個2小時的影片，4G要6分鐘下載，5G只要3.6秒可下載，這些幫中共統戰的節目，有可因5G快速方便會危害國家安全，未來能否在觀賞過程中，以降速的方式形成阻礙跟阻攔。

吳政忠表示，科技上應該沒有問題，通傳會有瓶頸可管控，但仍要有法源依據。

(中時 )