中科管理局輔導25組新創團隊勇闖科技部109年「創新創業激勵(FITI)計畫」第二梯次競賽，8組順利挺進最終10強，交出亮眼成績單。（中科提供／盧金足台中傳真）

中科鼓勵得獎隊伍藉由創新驅動產業翻新，以大帶小、舊扶新的相互包容，永續發展園區，具體落實政府擘劃之「創新．包容．永續」願景。（中科提供／盧金足台中傳真）

中科管理局輔導25組新創團隊參加科技部109年「創新創業激勵(FITI)計畫」競賽，8組挺進10強金榜，「AIDirect」、「碲造生機」與「品醫生技」等3個團隊榮獲「創業傑出獎」，各奪下200萬創業獎金，「KOLpower」、「ActuaViz」、「諾克琳」、「BMV」及「MosAuto」等5團隊則獲「創業潛力獎

」，各抱回25萬元創業獎金，中科將協助創意轉化可行商業營運模式，打造新創科技帶動產業翻新，擴大產業生態鏈。

中科管理局長許茂新指出，透過提供創業場域，業師客製化輔導商業模式規劃、資金媒合、鏈結產業、市場拓銷等方式，挹注新創團隊創業初期所需養分，藉由創新驅動產業翻新，以大帶小、舊扶新的相互包容，落實政府擘畫「創新．包容．永續」願景。

接受中科輔導的新創團隊表現亮眼，競賽中展現實力，「

AIDirect」團隊以結合AI演算推估補牙樹脂顏色及牙齒形狀，推出無痛快速低成本「微矯正」美學修復技術，瞄準醫美市場，獲獎時特別表達對中科於培訓期間給予支持與協助。

「碲造生機」研發出較現行臨床用藥具更好的治療效果，不具抗藥性的抗生素。「品醫生技」免取骨，更快癒合、具支撐性的3D陶瓷骨材。

「KOLpower」運用語音及影像辨視技術，將原本人工剪輯方法AI數據化，達到自動剪輯精準度。「ActuaViz」透過「視覺化」與「彈性模型結構」精算保險，啟動精算軟體現代革命。

「諾克琳」在疫情時代，研發出強效抗菌、高度安全、無皮膚刺激性的胜肽抗菌劑。「BMV」利用農藥其化學結構具有的螢光特性，開發出農藥殘快篩螢光影像偵測系統。

「MosAuto」利用合法生物製劑製造絕育公蚊，使其與母蚊交配所產下的卵無法孵化，消滅病媒蚊。

中科輔導新創團隊已協助媒合去年FITI團隊「光速電競」入選中華電信5G加速器計畫及其他FITI團隊募資、輔導5團隊入選戰國策創新創業競賽也有4隊晉級決賽獲獎。

輔導今年度FITI團隊圖靈鏈也在資策會與20間教育機構共組臺灣學習履歷聯盟，搶推區塊鏈畢業證書。辦理10場次以上的媒合會、座談會及失敗者聯盟交流會，並帶領團隊參訪內湖育成-t.HUP及林口新創園區等，以多元、跨域交流方式，為新創創業匯聚新機運。

中科管理局為激發並孕育新創團隊，透過校園宣導訪視與介接科技部研究計畫的學研團隊，協助將其創意轉化為可行商業營運模式，再由中科加速器持續輔導育成，進而扎根茁壯成科學事業，協助更多有潛力的新創事業累積最佳創業新能量，成為新創團隊邁向成功的最佳推手。

(中時 )