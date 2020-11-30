在貴安新區裡，逐漸發展了了很多現代化的工業園，可是讓你想不到的是在科技工業環繞的工業園區裡面，還隱藏著極具特色的村寨-車田村，這裡是遠離塵世喧囂的世外桃源。

車田村轄上車田、中車田、下車田三個自然村寨組成，具有約200年村史，村寨居民主要以布依族為主，家家戶戶，白牆青瓦，民風濃郁。車田村位於貴安新區直管區湖潮鄉政府駐地東面，天河潭中心景區西面，與石板鎮交界，境內水資源豐富，有車田河、冷飯河和三岔河支流彙聚于此，車田河東邊連接天河潭風景區，蜿蜒流經村寨中部，形成天鵝湖濕地。同時還有造型奇特的、歷史上村民逃生避禍的天然岩洞和幽深秀美的峽谷。

圖為車田村一景。(圖/蹇金津提供)

圖為車田村一景。(圖/蹇金津提供)

當地傳統建築多因地制宜，就地取材，用石料修造出一幢幢頗具民族特色的石板房。

圖為車田村一景。(圖/蹇金津提供)

在接受記者採訪的村民口中得知，車田村由來是因為村寨緊鄰河流，但由於條件限制，早期村民無法利用近在眼前的水資源，後來村民利用水車，灌溉農田，故將村寨名字命名為車田村。現在這裡發展特色鄉村旅遊，每逢節假日，車田村都會接待國內外慕名前往的遊客數萬人，在這裡走村竄寨、遊山玩水、自行車騎行、避暑燒烤，享受鄉村自然美好時光，旅遊業的發展給車田帶來了商機，村民開起了農家樂，不僅改變了村民們的生活，也成了致富的門路。

圖為記者採訪車田村村民。(圖/蹇金津提供)

車田村的變化只是貴安新區鄉村旅遊發展的一個縮影。如今,車田村已成為遠近聞名的旅遊村寨,全村依靠旅遊業發展帶動實現了脫貧致富。

(中時新聞網)