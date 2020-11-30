政府致力推動能源轉型，近來離岸風電產業發展受各方矚目，明確的市場規模也吸引眾多外商進駐我國，政策中「產業國產化」目標，即為開發商首要履行的職責，接連帶動國內產業鏈的人才培育需求。

根據經濟部綠能科技的「離岸風力發電產業」2019至2021年專業人才需求推估報告指出，2025年將創造高達20,000個以上的就業機會，核心專業人才數量預估約達2,100人。

因應產業人力需求孔急，財團法人金屬工業研究發展中心為眾多積極想投入離岸風電的求職者們，在勞動部第二波100％補助的「產業新尖兵計畫」開辦了「離岸風電海事工程就業輔導班」，量身規劃一系列結合學科與術科的課程，除了可取得GWO BST基本安全五項培訓的國際證照外，18天的內容還包含離岸風電海事工程概論、產業中英專業術語與會話應用，以及安排離岸風電相關專家舉行各種主題座談，讓課程所學與實務應用接軌，並讓學員可直接與各家廠商進行面談及媒合。

自課程訊息公布後，報名諮詢踴躍，也陸續收到各家廠商送訓之需求；近期金屬中心與「台灣海洋重工」簽署了產學訓的培訓計畫MOU，為確保離岸風電產業建置期程順利發展、兼顧在地產業養成，更重要的是，符合「本國籍」離岸風力發電船舶之規定數量的船員雇用的國產目標，攜手企劃了四大模組的職能訓練課程：包含離岸風電從業人員的基礎入門課程、專業進階課程、應用面課程以及海上工作船實習培訓；除此之外，還可選修GWO國際證照的相關培訓與全國唯一「SLS吊掛指揮培訓」的認證課程，提供想晉升「綠金人才」的產業人員全面性且接地氣的訓練選擇。

金屬中心不斷致力輔佐台灣產業發展，位於高雄興達港的「海洋科技產業創新專區」將預計於年底啟用，未來前來受訓的學員們將可使用通過GWO認證的國際級專業設備的嶄新場域，並接受經全球知名風訓機構MT認證之講師培訓；歡迎想進入離岸風電產業人士、有送訓需求的廠商，來電/來信諮詢相關課程或講座資訊，07-3513121#3205、[email protected]（王經理）。

針對勞動部新尖兵補助的「離岸風電海事工程就業輔導班」也將於110上半年開課，自110年1月21日起共四個梯次時段可供報名，每一梯次課程為期18天（共計144小時），10萬元的課程費用申請全額補助須符合18至29歲之待業青年的條件，相關課程簡介與四梯次報名資訊，詳情請見：https://reurl.cc/m9b4El。

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