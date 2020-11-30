穎台科技（6775）今（30）日送件申請股票上市，為今（109）年第13家國內公司申請股票上市。

穎台科技公司負責人王志鴻，公司實收資本額7.25億元，主要產品為擴散板及導光板，108年稅前純益1.79億元，每股稅後盈餘（EPS）2.09元。

(工商 )

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