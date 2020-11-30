年終將近，各大廠牌為了搶攻年末送禮商機，新品早已紛紛出籠，等候消費者選擇。為了便於消費者選擇，不少網站也會推出自家的推薦榜單，協助消費者下決定。數位攝影網站《DPReview》從4款入選手機中，公佈了他們認為的年度最佳手機，結果由iPhone 12 Pro Max奪下冠軍。

《DPReview》公布的4款入選手機包含蘋果iPhone 12 Pro Max、Google Pixel 5、華為Mate 40 Pro以及三星Galaxy S20 Ultra。而他們最終選出的年度手機冠軍是iPhone 12 Pro Max，三星Galaxy S20 Ultra則獲得第二名。該網站認為iPhone 12 Pro Max在iPhone 12系列中獨有最強的相機規格，包含大了47%的影像感測器，以及獨具的sensor-shift技術，讓iPhone 12 Pro Max成為iPhone 12系列中影像表現力最佳的機種。此外，該網站也提到iPhone 12系列是目前市面上唯一可拍攝、編輯、瀏覽、分享10bit Dolby Vision影片的手機。

該網站指出三星Galaxy S20 Ultra具備108MP畫素相機，搭配48MP長焦相機、12MP超廣角相機以及ToF鏡頭，在變焦能力上相對出色。他們指出，認為手機的攝影功能上，很大部分得仰賴軟體上的技術，而三星Galaxy S20 Ultra將軟體與硬體良好整合，為自己取得了年度手機第二位的佳績。

喜愛攝影的朋友肯定也很好奇《DPReview》還評選了哪些攝影相關的設備。根據網站公布的資料，最佳周邊（accessory）由DJI Mavic Air 2無人機奪下冠軍，GoPro HERO9 Black則是亞軍；最佳變焦鏡頭由Nikon Nikkor Z 70-200mm F2.8 VR S、Sony 12-24mm F2.8 GM並列冠軍，Nikon Nikkor Z 14-24mm F2.8 S則是第二名。最佳定焦鏡，第一位是Sony FE 20mm F1.8G，第二位則是Sigma 105mm F2.8 DG DN Macro。

最佳小型相機（無法更換鏡頭），則由Fujifilm X100V搶下第一，第二名是Nikon Coolpix P950；最佳靜態拍照/攝影機，第一、第二位分別是Sony a7S III、Canon EOS R6。最佳入門級可更換鏡頭數位相機，第一、第二位則是Fujifilm X-S10、Olympus OM-D E-M10 IV。最佳中階可換鏡頭相機，第一、第二位則是 Canon EOS R6、Fujifilm X-T4。最佳高階可換鏡頭相機，冠軍是Canon EOS R5、亞軍則是Canon EOS-1D X Mark III。

《DPReview》創新獎則是將冠軍頒給了iPhone 12系列，亞軍則是Canon RF 600/800mm F11 IS STM。年度產品則是將冠軍頒給Canon EOS R6，亞軍則是Fujifilm X-S10，提供給消費者們參考。

(科技)