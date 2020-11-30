為營救流浪貓喪命的邱男，家住安南區，因為妻子養貓，愛屋及烏當上流浪貓救援志工，邱妻30日上午陪同檢警相驗時一度情緒潰堤，她哭訴凌晨原本要跟著丈夫出門，丈夫說不用，竟成為天人永隔的最後道別。

邱姓男子與妻子結識已10年，兩年前結婚，因為邱妻愛貓，家中從飼養1隻貓到5隻貓，邱男愛屋及烏，平常做食品外送，有空就擔任流浪貓的救援志工。

邱男經常從臉書上的愛貓粉絲頁得知流浪貓救援消息，29日晚間得知楠西區傷貓待營救，他連夜趕赴接手帶貓回市區，臨行前，邱妻還想陪同前往，邱男貼心的回答「不用」，不料竟成最後訣別，丈夫半途遭遇車禍意外喪命。

邱家還沒生小孩，夫妻兩人將貓視如己出，除了自家養貓，也照顧住家附近的流浪貓，邱男過去也曾半夜外出救貓，甚至將家貓輸血給奄奄一息的流浪貓，是標準的愛貓人士。

邱男救貓出車禍喪命，他用生命愛貓令不少網友惋惜，邱妻表示現在要處理丈夫後事，心情複雜，還沒有辦法處理傷貓的事情。

(中時 )