為營救流浪貓喪命的邱男，家住安南區，因為妻子養貓，愛屋及烏當上流浪貓救援志工，邱妻30日上午陪同檢警相驗時一度情緒潰堤，她哭訴凌晨原本要跟著丈夫出門，丈夫說不用，竟成為天人永隔的最後道別。
邱姓男子與妻子結識已10年，兩年前結婚，因為邱妻愛貓，家中從飼養1隻貓到5隻貓，邱男愛屋及烏，平常做食品外送，有空就擔任流浪貓的救援志工。
邱男經常從臉書上的愛貓粉絲頁得知流浪貓救援消息，29日晚間得知楠西區傷貓待營救，他連夜趕赴接手帶貓回市區，臨行前，邱妻還想陪同前往，邱男貼心的回答「不用」，不料竟成最後訣別，丈夫半途遭遇車禍意外喪命。
邱家還沒生小孩，夫妻兩人將貓視如己出，除了自家養貓，也照顧住家附近的流浪貓，邱男過去也曾半夜外出救貓，甚至將家貓輸血給奄奄一息的流浪貓，是標準的愛貓人士。
邱男救貓出車禍喪命，他用生命愛貓令不少網友惋惜，邱妻表示現在要處理丈夫後事，心情複雜，還沒有辦法處理傷貓的事情。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。