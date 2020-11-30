資深藝人比莉的兒子周湯豪，日前因鼻中膈彎曲動手術，痛到全身抽蓄，令母親擔憂不已，經過幾天修復，周湯豪似乎好轉不少，29日在臉書跟風玩「打錯我的名字Challenge」，不滿名字故意被網友打錯，怒罵對方「腦子不好」，未料招來更多酸民。

周湯豪29日在臉書玩打錯名字挑戰，指出很多人都會把他的英文名字Nick唸成NIKE，不悅地說：「有點文化好嘛，英文真的有爛成這樣，傻眼！」結果有網友看似開玩笑的將他名字打成「粥湯蠔」、「粥湯好」，周湯豪火氣再升，忍不住回擊：「書讀不多沒關係，腦子不好不是你的錯，加油喔」、「說真的也很討厭你這種人」、「我是不覺得好笑啦」。還有人留言指他跟潘瑋柏相似，周湯豪也回噴：「不尊重別人，還覺得自己很幽默。」

不久後他刪除留言，但已遭網友備份廣傳，引來更多人開酸，「偶像包袱太重就四周躺好」、「湯豪，我叫Niki，大家也都叫我NIKE，求安慰」，但也有粉絲緩頰，認為周湯豪手術完情緒較不穩定，才會如此憤怒。

周湯豪24日動微創手術，術後疼痛指數卻飆升，連醫生都解釋不出原因，表明是個案，「但我痛到眼睛爆血絲、還抽搐發燒，也算蠻誇張的。」

(中時新聞網)