台南市長黃偉哲（左）30日在宣傳記者會上表示，希望以團體戰方式，爭取各大平台的銷售商機。（李宜杰攝）

黃偉哲（左二）也特別推薦官田區農會推出的菱角豬腳，歡迎民眾上電商平台下訂。（李宜杰攝）

黃偉哲（中）熱情推薦台南名產「赤崁糖椪餅」。（李宜杰攝）

隨宅經濟發酵、電商逐漸崛起，台南市政府農業局去年首度與7大電商業者合作，上架30項精選農特產品，並創造近450萬元商機後，今年則結合8家電商業者，為台南農產品開設專區，將於12月10日起展開半年銷售，並首度開放超商取貨，預估可帶來超過1000萬元商機。

台南市去年宣布與7大電商業者合作，設立台南農產專區，短短45天內，就促成超過2萬8000筆訂單，創下近450萬元的銷售佳績；而今年農糧署、南市府農業局及新市區農會攜手，結合MOMO購物網、遠傳friDay購物網、PChome 24h購物、東森購物網、好買市集、Yahoo奇摩購物中心、i3Fresh愛上新鮮、蝦皮購物網等8家電商業者推出「台南電商平台2.0-台南專區」，將從12月10日起為期半年，上架60項精選農產品，並首度提供超商取貨服務。

「台南電商平台2.0-台南專區」將依照時令陸續上架新鮮蔬果，包括大白柚、青柑、紅肉哈密瓜、綠肉哈密瓜、鹽地番茄等，還有台南虱目魚類產品、新鮮國產豬雞牛製產品，以及新市區農會推出的毛豆香腸、官田區農會推出的菱角豬腳等商品。此外，本次還特別匯集台南知名名店，包括：西井村滷味、赤崁糖椪餅、東成醬油等商品，採分段式上架，總計將推出60項農特產品。

i3Fresh愛上新鮮執行長張佑承指出，去年與台南市政府合作後，獲得廣大好評，像是台南著名的文旦，光是預購就已銷出1萬5000斤，相當驚人。而今年台南農產運銷公司雖精選5000斤的紅肉哈密瓜，提前於2家平台上架預購，但也於一周內搶購一空，預計下一波將推出綠肉哈密瓜預購。

張佑承坦言，受到新冠肺炎疫情影響，電商業者業績皆有顯著提升，疫情前後足足差了2倍左右，3月時受惠於因疫情嚴峻而發生的「搶物資之亂」，更讓業績成長4倍以上。張佑承指出，由於在地農會、市府農業局較熟悉地方農民，因此透過縣市政府主動與電商業者合作，將可大幅提升出貨效率與產品品質。

台南市長黃偉哲則說，設置台南農產專區，是期望串聯台灣目前主要的線上通路，以團體戰方式爭取各大平台的銷售商機，讓台南農產品搶下電商每年過年前旺季的知名度及銷售量，並區隔台南與其他縣市的農特產品，增加搜尋與購買便利性。

(中時 )