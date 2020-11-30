唐榮12月盤價內銷平盤 外銷漲30美元 14:512020/11/30 工商 工商林憲祥、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 不銹鋼上游大廠唐榮開出12月份內外銷盤價，其中內銷部份，包括304熱冷軋產品和316合金附價產品都維持平盤，外銷價格部份，每公噸調漲30美元。 (工商 ) #唐榮 #內銷 #部份 #盤價 #外銷 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《鋼鐵股》燁聯12月盤價開平高盤 Q4不鏽鋼價續揚 11:592020/11/30 財經 人民幣中間價小跌27個基點 10:502020/11/30 財經 中美和外銷報捷 印度大單到手 04:102020/11/30 產業．科技 國票投顧：12月指數區間13,700～14,300點 09:592020/11/30 財經 資金充沛 中長多行情強勢 名師：12月攻上萬四 04:102020/11/30 財經要聞 豐興調漲廢鋼和鋼筋價格 每公噸漲200元 10:292020/11/30 財經 《電機股》攜手威剛商用電動三輪車 宏佳騰業績添柴火 12:332020/11/30 財經 1分鐘讀財經》MSCI權重調整盤後生效 台股亂流警戒 08:102020/11/30 財經 《類股》中鋼內銷盤價看漲 鋼鐵大軍紅光滿面 11:252020/11/30 財經 《鋼鐵股》連2周升 豐興廢鋼、鋼筋各漲200元 10:512020/11/30 財經 財經熱門新聞 勞動基金慘虧749億 日本央行暴賺1.6兆 專家6字求蔡政府 - 財經 華裔電商鞋王火災身亡 致命傷與事故細節曝光 - 財經 聯電睡了10多年竟變猛獅 關鍵在於2年前驚天舉動 - 財經 超惡劣！華晨寧破產也不還錢 優質資產早移轉還發表新車款 - 財經 MSCI權重調整 盤後生效 台股短線 亂流警戒 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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