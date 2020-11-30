德國疾病防治單位周一新報單日新冠確診人數為1萬1169人，較周日的1萬4611人再降低；累計105.3萬人確診，周日新增125名死亡，累計1萬6248人死亡。

德國人口最多的北萊茵威斯法倫邦首長周日表示，德國將在明年一月初檢視封鎖遏止措施，決定是否再延長。德國總理已與地方首長取得協議，延長封鎖至12月20日，並表示，他們很可能將封鎖延至1月。

經濟部長則指出，如果染疫數沒獲得控制，該措施可能延到春季初期，否則「很難想像所有的地方都關閉數月，然後聯邦政府每個月要拿出數十億歐元來救濟」。

英國在周日新增1萬2155名確診者，以及215名死亡，兩項數據都較周六為下降。

法國行政法院周日下令，要求政府重新檢視教堂出席人數30人的限制。法國主教會議對這項裁決表示歡迎，表示稍晚將與法國總理會面，商討教堂出席人數的新規定。

法國在上周宣布，為時一周的全國封鎖在11月28日結束，將恢復室內的宗教禮拜活動，但人數限制在30人，不管教堂的規模大小。

法國在周日重新開放了教堂禮拜活動。

天主教組織則提出挑戰，認為教堂寬敞許多，而零售商店是每8平方公尺為一人，對教堂的規定不符合比例原則。

天主教會組織提議，讓教會可使用30%的座位。

(時報資訊)