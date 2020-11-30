成立11年的新竹市成德高中近日在黑豹旗全國高中棒球大賽中，扳倒玉里高中一吐去年未能擠進4強的怨氣，成功奪下全國第4名的隊史最佳成績，出色表現也讓最後拿下冠軍的平鎮高中印象深刻。

教育處表示，成德高中今年在黑豹旗全國高中棒球大賽中，奪得「隊史最佳」第4名成績，是該校棒球隊自2009年成立以來最令人振奮的消息。

其中，內野手王苡丞因為喜愛「柏融大王」王柏融，隊員稱他「成德大王」、還有專屬應援曲，他在4強賽對上今年的冠軍隊伍平鎮高中時，雖然比數落後情況下，依然在第9局擊出陽春全壘打，永不放棄的奮戰精神令人敬佩。

王苡丞說，雖然練習過程十分辛苦，但能夠在高中生涯中進入黑豹旗4強，是對自己和團隊很大的肯定。

而擔任捕手的隊長廖奕安，則在比賽中被擦棒球直擊胯下，一度躺在場上無法動彈，卻仍靠意志力撐完全場，展現運動家精神。

市長林智堅昨天特別到成德高中慰勉選手，並肯定學生的努力，同時感謝校長、教練、家長會的支持，市府也一直提倡五育並重的教育，恭喜學生們在國家級賽事拿下好成績，他除了致贈獎勵金和球衣，未來也會持續支持球隊、並整建球員宿舍，提升整體環境。

他也跟選手們分享看直播時緊張的心情，他說，成德高中以黑馬之姿、第1次闖進前4強，雖然最後未能奪得冠軍，但肯定隊員們的運動家精神，並鼓勵大家「雖敗猶榮、永不放棄」。

校長楊青山則表示，近幾年球隊成績表現亮眼，許多選手會從各地來到成德高中就讀，為了讓團隊績效能夠向上攀升，所以在團隊紀律、品德與訓練上下足了苦功，而這也必須仰賴國、高中教練團的齊心協助，才能讓整個團隊在不斷吸收新血中，還能繼續奔跑前進，並維持實力。

(中時 )