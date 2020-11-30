AirPods藍牙耳機可以聽音樂、講電話，近來蔚為風潮，不過由於價格昂貴，若不小心搞丟恐怕會心碎。近日有網友泣訴自己掉了一邊的AirPods，代價慘痛，重買一副恐秒噴八千，不料有熱心網友神救援指出，其實不用噴八千。

原PO在《爆怨2公社》發文指出，考慮了很久，上個月終於出手買了AirPods Pro，拿到後真的很興奮，沒想到日前去河堤跑步時，不慎掉了其中一邊，最慘的是還掉到水溝裡，秒噴八千的悲慘心情，讓他當下真的很想罵髒話。

貼文引起網友共鳴，不少人紛紛回應「秒噴八千多幫哭哭....」、「這就是我為什麼不買藍牙耳機的原因」、「朋友也有充電盒不見，也不能聽」、「掉一耳+1...但當時買的是二代才四千多」、「還是有線的好，掉了也不會心痛」。

不過有內行網友指出「快回家拿包裝起來看序號」、「提供盒裝序號可以購買單邊，不用噴八千」，原來AirPods可以只買單邊，只要包裝還在，把序號提供給官方，就可以購買單邊，現省4千，不用花大錢重買整副。

中天新聞 山寨藍牙耳機網購夯 一招辨別仿冒品！

(中時新聞網)