葉姓駕駛為閃避違規車輛，撞上中央分隔島，當場側翻90度。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

葉姓駕駛30日近中午駕車行經龜山區春日路，外側轎車疑似未打方向燈，即在十字路口變換到內線車道，葉男為閃避，撞上中央分隔島，當場側翻90度，肇事車輛竟還重回外側車道溜之大吉，所幸葉男僅擦傷，但車體側身幾乎全毀，直呼好衰，警方將通知前車道到案釐清事發經過。

27歲葉姓男子今11時許駕車行經龜山區春日路與民生北路一段40巷口，孰料外側車道的轎車突然在十字路口變換車道，葉男為閃避臨時變換車道的外側自轎車，也跟著內偏，卻失控撞擊中央分隔島，不但車輛當場翻覆，還擦撞到對向行駛在內線車道的35歲黃姓女子轎車。

葉姓駕駛為閃避違規車輛，撞上中央分隔島，當場側翻90度。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

葉姓駕駛為閃避違規車輛，撞上中央分隔島，當場側翻90度。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

龜山警方表示，到場時並未見到釀禍的轎車，調閱監視器才發現肇事轎車疑似未打方向燈，且釀禍後又再度回到外側車道，未立即停下，將通知到案說明，針對其未打方向燈部分將開罰600至1800元，所幸葉男並無重大傷勢，和黃女酒測值都為0。

交通分隊分隊長陳政斌呼籲民眾駕駛車輛應注意行車周邊動態，保持行車安全間距，避免交通事故發生。

(中時 )